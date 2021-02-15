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Самолет Москва — Челябинск со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьеве
Фото: АГН «Москва»

Самолет Москва — Челябинск со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьеве

Кирилл Николаев

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Самолет рейса № 6259 Москва — Челябинск авиакомпании «Россия», выполняемый SSJ100, вернулся в аэропорт Шереметьево по технической причине. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила пресс-секретарь авиакомпании Екатерина Белухина в понедельник, 15 февраля.

— Из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов самолет вернулся в аэропорт, — отметила Белухина.

Она добавила, что пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое готовится к вылету после 16:30 по московскому времени.

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самолетсработал аварийный датчикШереметьево
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