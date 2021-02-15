Стало известно, когда пройдет прощание с актером сериала «След» Олегом Валкманом

кадр из сериала След

Церемония прощания с актером Олегом Валкманом состоится в Москве 16 февраля.

Траурное мероприятие пройдет в 29-й больнице по адресу Госпитальная площадь, 2, корпус 27. После этого тело актера увезут для захоронения на родину, в Нижний Новгород.

У актера нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, поэтому на его официальном сайте организован сбор денег для проведения похорон, сообщает Пятый канал.

Напомним, Олег Валкман скончался 13 февраля в возрасте 52 лет. Причину смерти установят только после вскрытия, которое пройдет 15 февраля. По некоторым данным, актер перестал сниматься в кино из-за проблем со здоровьем.

Читайте также: СМИ: Участницу группы «Восток» нашли мертвой на улице в Москве