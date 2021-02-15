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Стало известно, когда пройдет прощание с актером сериала «След» Олегом Валкманом
кадр из сериала След

Стало известно, когда пройдет прощание с актером сериала «След» Олегом Валкманом

Анастасия Чанцева

Общество

Церемония прощания с актером Олегом Валкманом состоится в Москве 16 февраля.

Траурное мероприятие пройдет в 29-й больнице по адресу Госпитальная площадь, 2, корпус 27. После этого тело актера увезут для захоронения на родину, в Нижний Новгород.

У актера нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, поэтому на его официальном сайте организован сбор денег для проведения похорон, сообщает Пятый канал.

Напомним, Олег Валкман скончался 13 февраля в возрасте 52 лет. Причину смерти установят только после вскрытия, которое пройдет 15 февраля. По некоторым данным, актер перестал сниматься в кино из-за проблем со здоровьем.

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