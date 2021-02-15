Петр Бирюков: Более половины столичных дворов очищены от снега

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 65 процентов столичных дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Крыши объектов социальной сферы почищены, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются. В течение недели планируется полностью завершить уборку улично-дорожной сети и крыш. Бирюков отметил, что на данный момент около 12 миллионов кубометров снега переместили с улиц Москвы

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме.

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