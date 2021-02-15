Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Петр Бирюков: Более половины столичных дворов очищены от снега
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Петр Бирюков: Более половины столичных дворов очищены от снега

Кирилл Николаев

Город

Около 65 процентов столичных дорог, переулков, а также более половины дворов очищены от снега. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Крыши объектов социальной сферы почищены, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время работы продолжаются. В течение недели планируется полностью завершить уборку улично-дорожной сети и крыш. Бирюков отметил, что на данный момент около 12 миллионов кубометров снега переместили с улиц Москвы

Ранее сообщалось, что коммунальные службы продолжают убирать снег со столичных улиц в круглосуточном режиме.

Читайте также: Петр Бирюков: Столица не испытывает дефицита рабочих для уборки снега с улиц

Петр Бирюковуборка снегаМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем ученик объявил охоту на учителя

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Все мнения
О проекте