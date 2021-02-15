Более двух десятков водоемов с опасной толщиной льда выявили в Подмосковье

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Спасатели выявили в столичном регионе 24 водоема с опасной толщиной льда — менее семи сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Уточняется, что спасательные службы ежедневно проверяют толщину льда на 62 водоемах Московской области. Согласноданным, выход на 24 из них небезопасен из-за недостаточной толщины льда.

Так, в группе риска оказались озеро Островное в Егорьевске, озеро Светлое в Воскресенске, Шатурская группа озер в Рошале, Егорьевская группа озер в Егорьевске, а также река Лопасня в Чехове, река Ока в Кашире, Серпухове, Озерах, Коломне, Луховицах и Ступине, река Коломенка в Коломне, река Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Клязьма в Орехово-Зуеве и Ногинске, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Волга в Дубне, река Нерская в Воскресенске, уточняется в сообщении.

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