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Компания отказалась допускать к работе сотрудников с широкой талией
Фото: pixabay.com

Компания отказалась допускать к работе сотрудников с широкой талией

Юлия Курганова

В мире

Компания в Великобритании отказалась допускать к работе сотрудников с широкой талией. Чтобы выяснить мерки своих работников, им раздали специальные анкеты.

Все сотрудники обязаны пройти анкетирование перед выходом в офис и указать в отдельной графе объем талии. При этом верхний предел для женщин равен 84 сантиметрам, а для мужчин — 101 сантиметру. Если кто-то из работников не укладывается в нужные показатели, то компания отправит его в «специальный оплачиваемый отпуск».

Несколько официальных лиц в стране уже раскритиковали политику данной компании, сославшись на завышенные требования и недопустимость делать размер талии определяющим условием для выхода на работу, пишет издание The Mirror.

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