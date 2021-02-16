Восстановлено движение транспорта в районе станции метро «Китай-город»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Движение транспорта в районе станции метро «Китай-город» восстановлено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 16 февраля.

— Восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро «Китай-город», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Напомним, из-за обрушения строительных лесов было затруднено движение в Лубянском проезде. Также было перекрыто движение транспорта перекрыли от площади Яузские ворота до улицы Солянка.

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