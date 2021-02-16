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Более миллиона человек обратились за помощью в поиске работы в столичные центры «Мои документы»
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Более миллиона человек обратились за помощью в поиске работы в столичные центры «Мои документы»

Анастасия Чанцева

Город

За два года в Москве более 1,2 миллиона человек обратились за помощью в трудоустройстве в центры госуслуг «Мои документы».

На сегодняшний день карьерные консультанты помогают москвичам в 52 центрах госуслуг. Они знакомят соискателей с актуальной ситуацией, подбирают вакансии, подходящие по квалификации и опыту работы. Кроме того, жителям столицы рассказывают о карьерном сценарии, который включает комплексную оценку навыков и личностных компетенций, а также профессиональное обучение и переквалификацию.

Во всех центрах госуслуг москвичи могут оформить необходимые документы службы занятости — справку, подтверждающую периоды, засчитываемые в страховой стаж, справку о социальных выплатах в период безработицы, справку о регистрации/отсутствии регистрации в органах службы занятости населения. Для получения этих справок достаточно предъявить паспорт.

Услуги отделов трудоустройства центра занятости доступны для заявителей без привязки к месту регистрации, они работают каждый день с 08:00 до 20:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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