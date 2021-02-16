Современные остановочные павильоны появятся на маршруте Вороново — Юдановка

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Юдановка Карта всех событий

По линии маршрута в Вороновском установят 25 современных остановочных павильонов, 456 фонарей и три светофора.

На данный момент инфраструктура маршрутов практически не обустроена: покрытие пешеходных дорожек и проезжей части изношено, где-то тротуары отсутствуют совсем. Остановки не соответствуют современным требованиям, поскольку давно не менялись. Уточняется, что парковки хаотичны, а освещенность территории недостаточна.

Новый маршрут пройдет через деревни Юдановка и Ворсино, село Покровское, поселок ЛМС, микрорайон Бобровка и село Вороново. Протяженность участка составляет одиннадцать километров. На данный момент ширина проезжей части не позволяет запустить общественный транспорт, во время работ ее расширят. Также вдоль дороги обустроят тротуары.

По линии маршрута установят 25 современных остановочных павильонов, в которых предусмотрены зарядная станция для гаджетов и Wi-Fi. Также по линии проектируемого маршрута будет установлено три светофора и 456 фонарей с энергосберегающими лампами, передает официальный сайт мэра Москвы.

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