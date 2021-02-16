Шестнадцать пар москвичей впервые смогут сыграть свадьбу на новой городской площадке

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 15 Карта всех событий

The Great Hall Yakimanka впервые станет площадкой для регистрации брака в Москве 20 марта. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Регистрации брака на площадке The Great Hall Yakimanka пройдут в пробном режиме в рамках проекта мэра Москвы по заключению брака в необычных местах столицы. Для 16 пар 20 марта впервые проведут торжественные регистрации брака в уникальном многофункциональном пространстве, — рассказала Уханева агентству городских новостей «Москва».

Она уточнила, что специально для жителей столицы подбирают самые запоминающиеся места. Новая площадка сочетает в себе комфорт и элегантность. Она состоит из двухуровневого зала в светлых тонах с высокими потолками. В зале есть фотозона, которая меняет декор в зависимости от времени года.

The Great Hall Yakimanka располагается в центре Москвы недалеко парка «Музеон», который идеально подходит для свадебной прогулочной фотосессии. Подать заявление на регистрацию на новой площадке можно при личном посещении Чертановского отдела ЗАГС, на портале госуслуг или на портале mos.ru.

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