Фармацевтический комплекс построят на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Научный проезд, 6 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки появится фармацевтический комплекс площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Объект будет построен на территории промзоны в Научном проезде рядом с владением 6. В трехэтажном здании разместится ветеринарно-фармацевтическое производство. На прилегающей территории появятся зоны отдыха со скамейками, проезды и пешеходные дорожки.

— После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок фармацевтического комплекса. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, — цитирует председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко официальный сайт мэра Москвы.

Планируется, что на предприятии появятся около 200 рабочих мест.

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