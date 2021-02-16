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Фармацевтический комплекс построят на юго-западе Москвы
Фото: pexels.com/freestocks.org

Фармацевтический комплекс построят на юго-западе Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Научный проезд, 6Карта всех событий

В столичном районе Черемушки появится фармацевтический комплекс площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Объект будет построен на территории промзоны в Научном проезде рядом с владением 6. В трехэтажном здании разместится ветеринарно-фармацевтическое производство. На прилегающей территории появятся зоны отдыха со скамейками, проезды и пешеходные дорожки.

— После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок фармацевтического комплекса. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, — цитирует председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко официальный сайт мэра Москвы.

Планируется, что на предприятии появятся около 200 рабочих мест.

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