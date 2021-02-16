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Увеличен интервал движения поездов на севере салатовой ветки метро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Увеличен интервал движения поездов на севере салатовой ветки метро

Анастасия Чанцева

Город

Интервал между движениями поездов на севере салатовой столичного метро временно увеличен. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличен интервал движения поездов, — сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Уточняется, что движение задерживается по причине проверки одного из составов поездов.

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