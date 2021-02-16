Увеличен интервал движения поездов на севере салатовой ветки метро

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Интервал между движениями поездов на севере салатовой столичного метро временно увеличен. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличен интервал движения поездов, — сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Уточняется, что движение задерживается по причине проверки одного из составов поездов.

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