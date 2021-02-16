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Песков: Решение о продлении льготной ипотеки еще не принято
Фото: Администрация Президента РФ

Песков: Решение о продлении льготной ипотеки еще не принято

Юлия Ямпольская

Общество

Решение о продлении льготной ипотеки на данный момент не принято. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песковльготная ипотекаРоссия
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