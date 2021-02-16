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Роспотребнадзор назвал условие для допуска иностранных студентов к занятиям в вузах РФ
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор назвал условие для допуска иностранных студентов к занятиям в вузах РФ

Юлия Ямпольская

Образование

Студенты-иностранцы для допуска к занятиям в российских вузах должны сдать два анализа ПЦР на коронавирус. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что медицинские документы, которые подтверждают отрицательный результат теста, полученный до и после въезда в Россию, студенты могут предоставить на русском или английском языках. Помимо этого, до получения результатов ПЦР-теста после прибытия в РФ учащиеся должны соблюдать режим изоляции.

— Таким образом, студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что студенты 252 российских вузов обучаются в дистанционном режиме.

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вузы РФиностранцыкоронавирус
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