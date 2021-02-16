«Кинь в нее!». Что ждет родителей девочки, которой брат воткнул отвертку в глаз

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В одной из столичных квартир мальчик во время игр с 11-летней сестрой бросил в нее отвертку. В результате девочка попала в больницу с серьезной травмой глаза. Отец детей не успел предотвратить инцидент. Профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени Ломоносова, юрист Игорь Мацкевич рассказал «Вечерней Москве», может ли родителей ждать уголовное наказание за подобные несчастные случаи с участием детей.

Комментируя произошедшее, Мацкевич выразил уверенность, что отец пострадавшей девочки не станет фигурантом уголовного дела.

— «Уголовки» не будет. Единственный и при этом очень маловероятный, почти недоказуемый вариант — это если бы родитель говорил сыну: «Кинь в нее (в сестру — прим. «ВМ») отвертку!». В этом случае отец как бы выступает исполнителем преступления, но я уверен, что тут речь не об этом, — сказал юрист.

Он уточнил, что в самых разных видах судопроизводства существует понятие «казус» (несчастный случай). Вероятно, именно это имело место в инциденте с девочкой. В связи с этим, считает Мацкевич, проверку проведут, а дело закроют.

— Скорее всего, тут будут включаться органы опеки, но это уже вообще отдельная история. В любом случае отцу не позавидуешь. Он уже наказан, — добавил эксперт.

Также юрист пояснил, что отца девочки нельзя обвинить в халатности, поскольку соответствующая уголовная статья вменяется за должностное преступление, тогда как в рассматриваемом случае речь идет о причинении вреда здоровью.

Читайте также: Московская школьница получила травмы из-за упавшего с крыши дома снега