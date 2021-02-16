Правительство выделило медикам более 49 миллиардов рублей за борьбу с COVID-19

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился выделить более 49 миллиардов рублей на специальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 16 февраля.

Согласно документу, средства выделяются Министерству финансов России из резервного фонда правительства РФ. На эти цели выделено 49 117 337,3 тысячи рублей. Денежные средства предназначены для осуществления выплат медицинским работникам, которые контактируют с пациентами с коронавирусной инфекцией.

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