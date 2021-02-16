«Согласовать с женой»: Галкин ответил Ивлеевой на предложение о сотрудничестве

Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Юморист Максим Галкин поделился со своими подписчиками личной перепиской с телеведущей Анастасией Ивлеевой. По диалогу видно, как один из фанатов Насти предложил ей посотрудничать с Максимом.

— Поделаем какую-нибудь «фи» для влога? — написала Ивлеева Галкину.

Артист в ответ сообщил, что для начала ему необходимо это обговорить с его супругой Аллой Пугачевой.

— Надо сначала эту «фи» согласовать с женой, а то будет мне «фе», — ответил Максим.

Фото: Instagram Stories Максима Галкина

Настя ответила на это, что Галкину стоит поторопиться с вопросом, а пока она сама спросит своего супруга Алексея Узенюка. Переписку юморист опубликовал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Читайте также: Выкрутил лампочки. Максиму Галкину приходится экономить на электричестве