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Ольга Бузова снялась в социальной рекламе против наркотиков
Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова снялась в социальной рекламе против наркотиков

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и певица Ольга Бузова снялась в видеоролике, посвященном борьбе с наркоманией.

Звезда выложила видео в своем Instagram. В подписи к ролику она призвала никогда не пробовать наркотические вещества и не искать в них способ ухода от реальности, подчеркнув, что это «ключ всех зол».

По сюжету Бузовой в ночном клубе предлагают запрещенный препарат, обещая, что обойдется без отрицательных последствий. Девушка колеблется. Параллельно в ролике показывают Бузову в тюремной камере — видимо, демонстрируя вероятный исход событий в случае согласия звезды принять наркотик.

Подписчики Бузовой похвалили ее за то, что она подняла остросоциальную тему, а также положительно оценили умение звезды работать на камеру. Некоторые поклонники посчитали, что телеведущей «надо в кино сниматься» и потребовали «срочно Оле главную роль».

Ранее Ольга Бузова, которая недавно рассталась с бойфрендом, рассказала фанатам, как снова стать счастливой.

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