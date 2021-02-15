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«Забыть Даву невозможно»: Киркоров рассказал о переживаниях Бузовой
Фото: Официальная страница Филиппа Киркорова в Instagram

«Забыть Даву невозможно»: Киркоров рассказал о переживаниях Бузовой

Анастасия Чанцева

Звезды

Филипп Киркоров рассказал о переживаниях телеведущей Ольги Бузовой, подчеркнув, что она вряд ли будет в ближайшее время участвовать в развлекательных программах.

— О, моя Бузяндра! Ну не знаю, вряд ли она сейчас будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно, — отметил певец во время проекта «Маска», где он выступает в жюри.

Поп-король заверил зрителей, что среди участников нет и пока не будет телеведущей Ольги Бузовой, передает «7Дней».

Напомним, в конце января Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Пара была в отношениях почти два года. По словам телеведущей, причиной разрыва стали измены и насилие со стороны возлюбленного.

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