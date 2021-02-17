Россияне рассказали, кого считают самыми неприятными попутчиками

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Большинство жителей России, принявших участие в исследовании сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», считают самыми неприятными попутчиками в поездках людей, от которых плохо пахнет.

На дурно пахнущих попутчиков пожаловались 27 процентов респондентов. Путешествовать с пьяными попутчиками не любят 21 процент опрошенных. 16 процентов голосов и третье место получили люди, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников.

Россияне также не любят попутчиков, склонных скандалить или громко разговаривать (по семь процентов), а также путешествующих с маленькими детьми (шесть процентов), тех, кто трогает соседей и пристает с разговорами (по пять процентов).

Около трети, 36 процентов, респондентов, признались, что встречают неприятных попутчиков периодически. Постоянно не везет 16 процентам опрошенных, столько же участников исследования утверждают, что подобные компаньоны в поездках встречаются редко. Еще 12 процентов заявили, что никогда не встречали неприятных попутчиков, сообщает RT.

Ранее российские туристы рассказали, на чем экономят в путешествиях.

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