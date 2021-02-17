Две полосы перекрыли из-за столкновения грузовиков на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 102-й километр Карта всех событий

Два правых ряда перекрыто на 102-м километре автодороги. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что два первых ряда перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Щелковским шоссе из-за аварии. Движение затруднено на пять километров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, ранее сообщалось, что на 102-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика, никто не пострадал.

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