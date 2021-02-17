Пешехода госпитализировали с серьезными травмами после повреждения остановки автомобилем в Москве
В результате наезда легкового автомобиля на остановку в Москве пострадал пешеход. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что пострадавший находился на тротуаре. В результате ДТП его госпитализировали с травмами в медучреждение.
— Пострадал пешеход на тротуаре. Был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, подозрение на перелом ребер и поясничного отдела», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Подробности случившегося выясняются.
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