Пешехода госпитализировали с серьезными травмами после повреждения остановки автомобилем в Москве

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Россия, Москва, улица Дыбенко Карта всех событий

В результате наезда легкового автомобиля на остановку в Москве пострадал пешеход. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что пострадавший находился на тротуаре. В результате ДТП его госпитализировали с травмами в медучреждение.

— Пострадал пешеход на тротуаре. Был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, подозрение на перелом ребер и поясничного отдела», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Дыбенко в районе дома 14 легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку. Подробности случившегося выясняются.

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