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Москвичи смогут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в торговом центре «Европейский»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичи смогут привиться от COVID-19 на ВДНХ и в торговом центре «Европейский»

Ксения Монахова

Город

Жители столицы смогут сделать прививки от коронавирусной инфекции на ВДНХ и в торговом центре «Европейский». Об этом в среду, 17 февраля, сообщается в Telegram-канале Комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что горожане активно проходят вакцинацию от COVID-19. На сегодняшний день в столице прививку сделали более 555 тысяч человек. Около 60 тысяч москвичей записались на вакцинацию на ближайшие две недели.

— В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

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вакцинацияВДНХАнастасия Ракова
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