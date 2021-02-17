Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,77 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 73,77 рубля, евро подешевел до 89,225 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 17 февраля.
Так, курс доллара утром 17 февраля поднялся на 0,17 процента — до 73,77 рубля. Цена евро снизилась на 0,06 процента и составила 89,225 рубля.
К 10:31 по московскому времени доллар торговался по цене 73,81 рубля, евро — 89,11 рубля.
Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем в начале весны.
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