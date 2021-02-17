Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,77 рубля

Фото: Moscow-live

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 73,77 рубля, евро подешевел до 89,225 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 17 февраля.

Так, курс доллара утром 17 февраля поднялся на 0,17 процента — до 73,77 рубля. Цена евро снизилась на 0,06 процента и составила 89,225 рубля.

К 10:31 по московскому времени доллар торговался по цене 73,81 рубля, евро — 89,11 рубля.

Ранее эксперты рассказали, что будет с рублем в начале весны.

Читайте также: Эксперты прокомментировали подорожание нефти