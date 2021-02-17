Более 50 тысяч новогодних елок сдали на переработку в Подмосковье

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Жители Московской области сдали на переработку более 50 тысяч новогодних деревьев по программе экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.

— Конечно, в планах ведомства продолжать ежегодно собирать новогодние ели и сосны у населения — не только для увеличения объема отходов для переработки вторсырья, но и для поддержания порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Старт акции состоялся в январе текущего года. Она продлилась вплоть до 15 февраля. Больше всего новогодних елок было собрано в Сергиево-Посадском кластере. Здесь горожане сдали более 14 тысяч деревьев. На втором месте оказался Рузский кластер с показателем свыше 10 тысяч елей.

Добавляется, что общее число собранных деревьев в Подмосковье превысило прошлогодний результат в два раза, а показатель первого года запуска акции — в 6,5 раза.

Читайте также: Более 42 тысяч новогодних елок сдали на вторичную переработку в Подмосковье