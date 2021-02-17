Более 50 тысяч новогодних елок сдали на переработку в Подмосковье
Жители Московской области сдали на переработку более 50 тысяч новогодних деревьев по программе экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ региона.
— Конечно, в планах ведомства продолжать ежегодно собирать новогодние ели и сосны у населения — не только для увеличения объема отходов для переработки вторсырья, но и для поддержания порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, — рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
Старт акции состоялся в январе текущего года. Она продлилась вплоть до 15 февраля. Больше всего новогодних елок было собрано в Сергиево-Посадском кластере. Здесь горожане сдали более 14 тысяч деревьев. На втором месте оказался Рузский кластер с показателем свыше 10 тысяч елей.
Добавляется, что общее число собранных деревьев в Подмосковье превысило прошлогодний результат в два раза, а показатель первого года запуска акции — в 6,5 раза.
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