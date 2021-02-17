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Рабочие начнут укладывать асфальт на последних километрах ЦКАД весной
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Рабочие начнут укладывать асфальт на последних километрах ЦКАД весной

Елена Фролова

Транспорт

Укладка асфальта на заключительных 25 километрах Центральной кольцевой автомобильной дороги начнется предстоящей весной. Таким образом, будет сдан финальный участок от трассы М2 «Крым» до Калужского шоссе. Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время на последнем участке ЦКАД заняты тысячи специалистов, которые строят искусственные сооружения. Уточняется, что участок готов более чем на 75 процентов. Специалисты также занимаются перекладкой инженерных коммуникаций и подготовкой земли.

Сдать этот участок в эксплуатацию планируется летом текущего года. Общая протяженность большого автомобильного кольца составит свыше 330 километров.

Напомним, что движение транспорта по четвертому участку ЦКАД было запущено в Московской области в конце декабря 2020 года.

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