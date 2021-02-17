Роспотребнадзор: Не сообщившие о тестах на COVID-19 после приезда в РФ москвичи оштрафованы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичи, которые вернулись в Россию и не сообщили о результатах тестов на коронавирус в ЕПГУ, были оштрафованы более чем на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает столичное управления Роспотребнадзора в среду, 17 февраля.

С 1 августа прошлого года московское управления Роспотребнадзора рассмотрело около 160 анкет граждан, которые вернулись из зарубежных стран. Тем, кто не предоставил данные о тестировании на коронавирусную инфекцию, были направлены уведомления. Нарушители могли быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора, в суды были направлены материалы в отношении 1962 жителей столицы.

— По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 909 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 764 500 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные дела находятся на рассмотрении в суде.

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