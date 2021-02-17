Южный вестибюль станции метро «Динамо» временно закроют с 21 февраля

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Южный вестибюль станции «Динамо» Московского метрополитена временно закроют с 21 февраля до 29 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данные меры связаны с работами по реставрации вестибюлей станции «Динамо». На время закрытия южного вестибюля (выход 2) пассажиры смогут пользоваться северным (выход 1).

Как рассказали в Дептрансе, по изначальному замыслу советского архитектора Дмитрия Чечулина стены вестибюлей внутри были облицованы камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. Рабочие вернут вестибюлям станции «Динамо» их исторический облик.

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