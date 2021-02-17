Добровинский прокомментировал отказ суда вернуть ему статус адвоката

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Александр Добровинский продолжает вести дела, и отсутствие адвокатского статуса на это никак не повлияло, сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина.

Ранее, 17 февраля, Хамовнический районный суд Москвы оставил в силе решение Адвокатской палаты города Москвы о лишении Александра Добровинского статуса адвоката. Однако для самого юриста это решение нельзя назвать неожиданным. По словам его представителя, он по-прежнему не считает решение коллегии адвокатов правомерным.

По словам Добровинского, пункт 2 статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» предусматривает в качестве гарантии независимости адвоката невозможность привлечения к какой-либо ответственности, в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката, за выраженное адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности мнения. Кроме того, он напомнил суду о существовании «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», принятой Советом Европы в начале 1950-х годов. Десятая статья данного документа провозглашает свободу выражения мнения.

— Мы ходатайствовали о приобщении к делу данного Постановления ЕСПЧ. Суд его приобщил к делу, чем дал мне еще один аргумент для моей защиты в дальнейшей инстанции. Я был готов к такому развитию событий и прекрасно знал, что буду отстаивать свою позицию в апелляции. Я «на сто процентов уверен в своей правоте» и буду продолжать бороться за статус адвоката. Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов, — говорится в комментарии Александра Добровинского для «Вечерней Москвы».

Статуса адвоката юрист был лишен 29 октября 2020 года, на два года. В отношении него также возбуждены два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

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