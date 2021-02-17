Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Добровинский прокомментировал отказ суда вернуть ему статус адвоката
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Добровинский прокомментировал отказ суда вернуть ему статус адвоката

Руслан Давлетшин

Закон

Александр Добровинский продолжает вести дела, и отсутствие адвокатского статуса на это никак не повлияло, сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина.

Ранее, 17 февраля, Хамовнический районный суд Москвы оставил в силе решение Адвокатской палаты города Москвы о лишении Александра Добровинского статуса адвоката. Однако для самого юриста это решение нельзя назвать неожиданным. По словам его представителя, он по-прежнему не считает решение коллегии адвокатов правомерным.

По словам Добровинского, пункт 2 статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» предусматривает в качестве гарантии независимости адвоката невозможность привлечения к какой-либо ответственности, в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката, за выраженное адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности мнения. Кроме того, он напомнил суду о существовании «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», принятой Советом Европы в начале 1950-х годов. Десятая статья данного документа провозглашает свободу выражения мнения.

— Мы ходатайствовали о приобщении к делу данного Постановления ЕСПЧ. Суд его приобщил к делу, чем дал мне еще один аргумент для моей защиты в дальнейшей инстанции. Я был готов к такому развитию событий и прекрасно знал, что буду отстаивать свою позицию в апелляции. Я «на сто процентов уверен в своей правоте» и буду продолжать бороться за статус адвоката. Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал. В любом случае, как я уже говорил, наличие или отсутствие статуса никак не влияет на мою работоспособность, мой ум и умение выигрывать дела и защищать интересы своих клиентов, — говорится в комментарии Александра Добровинского для «Вечерней Москвы».

Статуса адвоката юрист был лишен 29 октября 2020 года, на два года. В отношении него также возбуждены два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Читайте также: «Очень стыдно за свое поведение»: Ефремов попросил прощения у Добровинского

известный адвокатАлександр Добровинскийстатус адвоката
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте