Александра Добровинского лишили статуса адвоката

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Соперник экс-защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева Александр Добровинский лишен статуса адвоката. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в Адвокатской палате Москвы.

— Вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года, — отметили в палате.

О причине решения неизвестно.

В отношении Добровинского также возбуждено два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова, передает РИА Новости.

Бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева ранее также лишили адвокатского статуса. Квалификационная коллегия Федеральной палаты адвокатов нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошлаавария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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