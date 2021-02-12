«Очень стыдно за свое поведение»: Ефремов попросил прощения у Добровинского

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Заслуженный артист России Михаил Ефремов написал письмо юристу Александру Добровинскому, который представлял интересы потерпевших на суде по делу о ДТП.

В письме Ефремов попросил прощения за оскорбления в адрес юриста, которые актер позволил себе во время суда.

— Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение, — говорит в письме Ефремов.

Добровинский, в свою очередь, отметил, что уважает Ефремова за то, что тот нашел в себе силы признать ошибки, пишет 5-tv.ru.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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