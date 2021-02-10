«Я хочу быть вдовой»: Пашаев рассказал о состоянии жены Ефремова после ДТП

Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не жил с супругой / Фото: youtube.com

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что жена артиста Софья Кругликова почти сразу после смертельного ДТП говорила о желании стать вдовой. Женщина, по словам юриста, понимала, что ей выгоднее именно такое положение, так как тогда она получила бы возможность распоряжаться состоянием мужа.

— Для Софьи было выгодно, чтобы Ефремов умер. Она говорила: «Я хочу быть вдовой». Только тогда жена имела бы доступ к деньгам, ячейкам и всему имуществу. Она мне это сказала лично. Михаил не жил уже с супругой. Софья прекрасно понимала, что их брак обречен, очень скоро они оформили бы это официально. Ей нужны были деньги, чтобы содержать детей, — рассказал Пашаев в интервью на Youtube-канале.

Он добавил, что Ефремов всегда помогал своим бывшим женам, детям от предыдущих браков, актер был хорошим отцом.

Экс-адвокат сказал, что обижен на артиста за то, что он оболгал его. Пашаев считает, что Ефремов поступил подло, когда стал говорить, что юрист оказывал на него давление. Пашаев отметил, что Софья после суда поблагодарила его, так как понимала: он сделал все возможное для ее мужа.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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