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Следствие проверит данные о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Следствие проверит данные о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова

Никита Абрамов

Происшествия

Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей, которые давали показания в защиту актера Михаила Ефремова на суде. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили правоохранительные органы.

— Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить за 300 тысяч рублей каждого, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее трех свидетелей по делу Ефремова о ДТП обвинили в даче ложных показаний. Известно, что допросили одного актера, а также бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, которые не являются подозреваемыми по делу о даче ложных показаний.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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