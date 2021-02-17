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ФАС получила обращения по вопросу повышения цен на такси
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

ФАС получила обращения по вопросу повышения цен на такси

Кирилл Николаев

Транспорт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елены Заевой, обращения будут рассмотрены в установленном порядке.

В ФАС отметили, что цены на рынке такси не регулируются государством. В этом случае применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуги, сообщает ТАСС.

Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля. Им поступили жалобы на рост тарифов в некоторых агрегаторах такси.

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