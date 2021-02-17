ФАС получила обращения по вопросу повышения цен на такси

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елены Заевой, обращения будут рассмотрены в установленном порядке.

В ФАС отметили, что цены на рынке такси не регулируются государством. В этом случае применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуги, сообщает ТАСС.

Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля. Им поступили жалобы на рост тарифов в некоторых агрегаторах такси.

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