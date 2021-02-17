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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 74/2 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, 74/2, строение 1. Из-за аварии движение в сторону области затруднено на 1,9 километра. Левый ряд свободен для проезда автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется.

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