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Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов
Фото: pixabay / fsHH

Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 74/2 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, 74/2, строение 1. Из-за аварии движение в сторону области затруднено на 1,9 километра. Левый ряд свободен для проезда автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется.

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