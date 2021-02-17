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Дептранс Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта в четверг
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Дептранс Москвы призвал водителей отказаться от личного транспорта в четверг

Кирилл Николаев

Город

В четверг, 18 февраля, в столице ожидается снегопад. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что коммунальные службы продолжат убирать снег с проезжей части и тротуаров. Водителям посоветовали отложить поездки на автомобиле. При необходимости лучше воспользоваться общественным транспортом.

Ранее стало известно, что утром в среду, 17 февраля, высота сугробов в некоторых местах Москвы составила от 58 до 74 сантиметров.

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