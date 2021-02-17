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Число случаев COVID-19 в мире превысило 109,2 миллиона
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев COVID-19 в мире превысило 109,2 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зарегистрировано 109 217 366 случаев заражения.

За последние сутки показатель увеличился на 348 150. Число летальных исходов за тот же период возросло на 8 251, до 2 413 912 умерших.

Свыше 43 процентов случаев инфицирования за минувшие сутки зафиксированы в Северной и Южной Америке (152 337), на втором месте — Европа (130 891), на третьем — Восточное Средиземноморье (27 006).

Среди отдельных государств первое место по количеству случаев заражения COVID-19 по-прежнему сохраняют за собой Соединенные Штаты (27 433 718). Затем идут Индия (10 937 320), Бразилия (9 866 710), Россия (4 112 151), Великобритания (4 058 472), Франция (3 429 726), Испания (3 096 343, Италия (2 739 591), Турция (2 602 034), Германия (2 350 399), Колумбия (2 198 549) и Аргентина (2 029 057), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки выявили 1282 случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в столице выявили 959 405 инфицированных.

В России за минувшие сутки выявлено 12 828 новых случаев коронавируса. Из числа выявленных за сутки случаев 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 467 человек, вылечились 17 919 пациентов.

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