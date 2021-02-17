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Коронавирус за сутки выявили у 12 828 человек в России
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Коронавирус за сутки выявили у 12 828 человек в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено 12 828 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 17 февраля.

Из числа выявленных за сутки случаев 10,1 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа скончались 467 человек, вылечились 17 919 пациентов.

Коронавирус за сутки выявили у 12 828 человек в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев инфекции зафиксировали за сутки в Москве — 1282, в Санкт-Петербурге — 1103 и в Московской области — 470.

На сегодняшний день в стране выявлен 4 112 151 случай коронавируса, скончались за весь период 81 446 человек, вылечились от COVID-19 3 642 582 человека.

Коронавирус за сутки выявили у 12 828 человек в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее стало известно, что в России провели свыше 107,5 миллиона тестов на коронавирус.

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