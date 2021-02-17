Коронавирус выявили у 1282 человек в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве за минувшие сутки выявили 1282 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 959 405 инфицированных.

Днем ранее сообщалось о 1409 заболевших в столице. Всего в России за сутки выявили 12 828 случаев коронавирусной инфекции.

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