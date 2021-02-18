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Опрос показал удовлетворенность москвичей образованием и здравоохранением
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Опрос показал удовлетворенность москвичей образованием и здравоохранением

Татьяна Плотникова

Город

Жители Москвы демонстрируют высокий степень удовлетворенности состоянием систем здравоохранения и школьного образования. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Высшей школы экономики, опубликованного в четверг, 18 февраля.

Исследование проводилось в последние месяцы 2020 года среди шести тысяч граждан России в возрасте от 15 до 72 лет из 173 населенных пунктов в 59 субъектах РФ. Статистическая погрешность выборки составляет 1,9 процента. Предыдущие аналогичные исследования проводились специалистами ВШЭ в 2016 и 2018 годах.

Как выяснили авторы исследования, москвичи в меньшей степени, чем жители других городов, в 2020 году обеспокоены вопросами здравоохранения (60 процентов) и школьного образования (44 процента).

В частности, жители города отмечают положительные изменения в части работы поликлиник и скорой помощи. Например, о необходимости сокращения времени ожидания госпитализации говорили почти вдвое меньше участников исследования, чем в 2018 году — 14 процентов против 23 процентов.

Также в столице резко сократился запрос на жилищное строительство и улучшение городской среды: в 2018 году эта тема волновала 45 процентов респондентов, в 2020 — лишь 26 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ВШЭ.

Ранее сообщалось, что за последние семь лет жители столицы предложили более 110 тысяч идей в рамках реализации краудсорсинг-проектов правительства Москвы. Они предлагали и обсуждали вопросы здравоохранения для детей и взрослых, образовательной сферы, электронных государственных услуг и сервисов, транспортной системы и многие другие.

Читайте также: Эксперты предложили создать цифровую платформу для оценки технологий здравоохранения

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