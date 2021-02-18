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Ретейлеры предупредили о риске подорожания импортных товаров
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ретейлеры предупредили о риске подорожания импортных товаров

Татьяна Плотникова

Товары

Ассоциации компаний розничной торговли направила письмо в Министерство промышленности и торговли РФ, в котором предупреждает о возможном росте цен на импортные непродовольственные товары.

Причиной возможного подорожания ретейлеры называют резкое подорожание контейнерных перевозок импортной продукции морским и железнодорожным транспортом из Китая и Юго-Восточной Азии.

В частности, поставки в дальневосточные порты из Шанхая с 1 по 10 октября 2020 года для контейнера весом 40 футов обходились в 2,7 тысячи долларов, с 21 по 31 декабря того же года — в 11,1 тысячи долларов, а с 16 по 31 января 2021 года — уже в 13,3 тысячи долларов.

В АКОРТ указали, что вопросы, связанные с ценами на потребительские товары, сейчас являются чувствительными, однако не уточнили, когда возможен рост цен и в каком размере.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что на постоянной основе взаимодействуют c организациями торговли и их профессиональными объединениями, а также подтвердили получение письма от АКОРТ, пишут «Известия».

Ранее Росстат опубликовал данные об инфляции. Потребительские цены в России с 9 по 15 февраля выросли на 0,2 процента. В частности, выросли цены на мясо кур (на 1,4 процента), маргарин (на 0,9 процента), мороженую рыбу (на 0,5 процента). Цены на варено-копченую колбасу, сосиски и сардельки увеличились на 0,3 процента. Стоимость куриных яиц в среднем по стране увеличились на 0,9 процента, а подсолнечное масло стало дороже на 0,1 процента.

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