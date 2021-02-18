Дорогу из Московского к станции метро «Филатов Луг» построят в 2021 году

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Осенью 2021 года будет запущено движение по автомобильной дороге, которая свяжет город Московский и станцию метрополитена «Филатов Луг» Сокольнической линии. Трасса пройдет от Радужной улицы микрорайона Град Московский протяженностью 2,3 километра. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, по новой дороге запустят движение общественного транспорта, а путь от Московского до метро займет не больше пяти минут. В настоящее время пассажиры добираются до подземки более 40 минут.

Стало известно, что проезжая часть трассы будет состоять из четырех полос — по две в каждом направлении. Вдоль дороги проведут освещение, установят три светофора и шумозащитные экраны, а также два остановочных павильона для общественного транспорта.

С момента присоединения к столице в Новой Москве построено свыше 250 километров автомобильных дорог. В этом году построят еще восемь объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, что позволит разгрузить существующие магистрали, а также значительно сократить время в пути, передает официальный портал главы города.

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