Спасатели ликвидировали пожар в общежитии на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве

Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 14 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали возгорание в общежитии Московского авиационного института (МАИ) на северо-западе столицы. Об этом« Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Всего из здания эвакуировали 80 человек. Уточняется, что пожарные спасли трех человек, двое из них — пострадавшие.

Ранее сообщалось, что возгорание случилось в одной из комнат на 10-м этаже здания, которое располагается по адресу улица Вилиса Лациса, дом 14. Спасатели запросили пять автобусов, чтобы разместить эвакуированных, а также не менее пяти нарядов скорой помощи.

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