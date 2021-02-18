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Столичную метеостанцию перенесут в здание в ЮАО
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичную метеостанцию перенесут в здание в ЮАО

Ксения Монахова

Город

Метеостанцию разместят в здании на улице Москворечье. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), которую возглавляет заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев, было решено внести изменения в городские правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: улица Москворечье, владение 53, корпус 2 в Южном административном округе.

Уточняется, что на сегодняшний день в указанном здании располагается нежилая постройка площадью около одной тысячи квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова подчеркнула, что в результате внесения изменений по данному адресу может разместиться метеостанция. Площадь земельного участка составляет 0,4 гектара, сообщает агентство «Москва».

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ЮАОЮАО МосквыАндрей Бочкарев
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