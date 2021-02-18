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Новые правила получения пропусков на въезд грузовиков в Москву заработают с 5 мая
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новые правила получения пропусков на въезд грузовиков в Москву заработают с 5 мая

Юлия Ямпольская

Транспорт

Новые правила получения пропусков на въезд грузовиков в столицу начнут действовать с 5 мая. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что пропуска, которые уже были получены, будут работать. Вопрос изменения правил власти обсудили с основными перевозчиками грузов. Так, начиная со следующей недели стартует цикл консультаций по оформлению пропусков в соответствии с новыми правилами.

В ведомстве отметили, что правила получения пропусков изменились для уменьшения количества транзитных грузовых автомобилей на магистралях города, в первую очередь — на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

При этом в департаменте считают, что цены на товары из-за этого не увеличатся, в качестве альтернативы движения по столичным дорогам предлагается Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), которая проходит по Подмосковью.

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Москвагрузовиксистема пропусков
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