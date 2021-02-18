Главврач оценил обновление медтехники по контрактам жизненного цикла в Боткинской больнице

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к22 Карта всех событий

В Москве продолжается обновление медицинского оборудования в больницах и поликлиниках. Алексей Шабунин, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Городской клинической больницы им. С. П. Боткина рассказал «Вечерней Москве», почему это важно.

Боткинская больница — один из крупнейших в Москве многопрофильных стационаров, где ежегодно проходят лечение более 100 тысяч пациентов и проводится около 70 тысяч хирургических вмешательств под наркозом, обследуются более миллиона амбулаторных пациентов.

— Это было бы невозможно без использования современного диагностического и лечебного оборудования, — подчеркнул Шабунин. — В связи с развитием медицинской науки высокоточное и безопасное медицинское оборудование постоянно совершенствуется. Это требует технического обслуживания и своевременного обновления медицинской техники.

Так, по словам главного врача, разрешающая способность диагностического оборудования увеличивается в каждой следующей (новой) модели аппарата, что позволяет быстро и точно ставить диагноз и применять малотравматичные методы лечения.

— Обновление тяжелой медицинской техники — к примеру, КТ, МРТ или роботических хирургических систем — в московских больницах и поликлиниках будет проходить в рамках контрактов жизненного цикла, — уточнил он. — Это очень удобно, потому что оборудование будет закупаться напрямую у производителя по выгодной стоимости, это будет самая современная медицинская техника и, что для нас особенно важно, с полным техническим сопровождением и профессиональным сервисным обслуживанием на 10 лет.

Алексей Шабунин добавил, что это позволит оперативно заменять изношенные или поломанные детали и проводить обследование и лечение пациентов в круглосуточном режиме.

Читайте также: Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года