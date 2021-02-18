Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главврач оценил обновление медтехники по контрактам жизненного цикла в Боткинской больнице
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Главврач оценил обновление медтехники по контрактам жизненного цикла в Боткинской больнице

Марьяна Шевцова

Город
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к22Карта всех событий

В Москве продолжается обновление медицинского оборудования в больницах и поликлиниках. Алексей Шабунин, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Городской клинической больницы им. С. П. Боткина рассказал «Вечерней Москве», почему это важно.

Боткинская больница — один из крупнейших в Москве многопрофильных стационаров, где ежегодно проходят лечение более 100 тысяч пациентов и проводится около 70 тысяч хирургических вмешательств под наркозом, обследуются более миллиона амбулаторных пациентов.

— Это было бы невозможно без использования современного диагностического и лечебного оборудования, — подчеркнул Шабунин. — В связи с развитием медицинской науки высокоточное и безопасное медицинское оборудование постоянно совершенствуется. Это требует технического обслуживания и своевременного обновления медицинской техники.

Так, по словам главного врача, разрешающая способность диагностического оборудования увеличивается в каждой следующей (новой) модели аппарата, что позволяет быстро и точно ставить диагноз и применять малотравматичные методы лечения.

— Обновление тяжелой медицинской техники — к примеру, КТ, МРТ или роботических хирургических систем — в московских больницах и поликлиниках будет проходить в рамках контрактов жизненного цикла, — уточнил он. — Это очень удобно, потому что оборудование будет закупаться напрямую у производителя по выгодной стоимости, это будет самая современная медицинская техника и, что для нас особенно важно, с полным техническим сопровождением и профессиональным сервисным обслуживанием на 10 лет.

Алексей Шабунин добавил, что это позволит оперативно заменять изношенные или поломанные детали и проводить обследование и лечение пациентов в круглосуточном режиме.

Читайте также: Капремонт четырех корпусов Боткинской больницы завершат до конца 2021 года

медицинское оборудованиеМоскваБоткинская больница
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте