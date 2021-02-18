Москвичка лишилась двухсот тысяч рублей под предлогом поимки мошенников

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мошенники заставили пожилую женщину снять все деньги со счета и перевести в другой банк. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 18 февраля.

По словам источника, женщине якобы позвонил сотрудник банка и спросил об остатке суммы на счету. Пенсионерка сообщила примерную сумму и, после этого разговор резко прервался. Сразу же после этого женщине позвонил другой человек и представился участковым.

Затем раздался еще один звонок. Незнакомец заявил, что москвичка должна ему двести тысяч рублей. Женщина растерялась и снова перезвонила якобы участковому, который посоветовал ей для поимки мошенника по горячим следам незамедлительно перечислить все деньги. Пожилая москвичка сняла всю сумму и перевела преступникам.



Поняв, что она стала жертвой аферы, пенсионерка обратилась в полицию.

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