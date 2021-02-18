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Катерина Шпица высказала свое мнение о ситуации с Харви Вайнштейном
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Катерина Шпица высказала свое мнение о ситуации с Харви Вайнштейном

Елена Фролова

Звезды

Актриса Катерина Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном в интервью журналисту Антону Красовскому. Об этом сообщает RT.

— Мне кажется, наверняка среди этих женщин, заявивших о насилии, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а также были и те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку, чтобы потом этим воспользоваться в нужный момент, — предположила актриса.

По ее мнению, подобные мысли могли быть у женщин, которые спустя время поняли, что никому не нужны и их творческий лимит исчерпан.

— Возможно, они решили присоединиться, чтобы поймать волну хайпа и травли, а также получить моральное воздаяние, — добавила Катерина Шпица.

Напомним, что скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах сразу несколько десятков женщин, среди которых были Ума Турман и Анджелина Джоли. В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

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Харви ВайнштейнобвиненияЕкатерина Шпица
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