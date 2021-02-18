Иммунолог не советует вакцинацию тем, кто тяжело перенес коронавирус

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, не стоит вакцинировать до тех пор, пока не появятся экспериментально подтвержденные научные данные, которые касаются связи между уровнем защиты и количеством антител. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».

— Отдельно нужно говорить о том, нужно ли делать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел. Это требует экспериментального подтверждения. Дело в том, что мало времени прошло с начала пандемии. Пока не видно, болеют ли люди повторно, почему и при каких обстоятельствах, — объяснил врач-иммунолог.

При этом тем, кто перенес заболевание без симптомов, он посоветовал не откладывать вакцинацию и сделать это дозой двухфазной вакцины.

— Если люди не заметили, как переболели, но антитела есть, в таком случае можно ввести одну дозу, как и переболевшим в легкой форме. Так получится и большая экономия, и мы избежим вероятных осложнений при вакцинации — они могут возникнуть у людей с мощным иммунитетом, — добавил Владислав Жемчугов.

Он также напомнил, что перед вакцинацией нужно делать тест на наличие антител.

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