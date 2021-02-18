Курс евро расчетами «завтра» снизился на Московской бирже

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Курс евро расчетами «завтра» снизился на 3,15 копейки и составил 89,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 19:00 четверга, 18 февраля.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 5853 сделки на сумму 20,89 миллиарда рублей.

Курс доллара уменьшился на 9,46 копейки и составил 73,77 рубля. Всего на ЕТС было заключено 55 774 сделки на сумму 217,97 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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