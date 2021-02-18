Исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет завершились в России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России завершились исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, Роспотребнадзор ждет разрешение прививать данной вакциной людей старше 65 лет. Оно должно быть принято со дня на день.

— Исследования завершены, и документы все должным образом переданы, — отметила Попова.

Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана научным центром «Вектор».

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