Исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет завершились в России
В России завершились исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
По ее словам, Роспотребнадзор ждет разрешение прививать данной вакциной людей старше 65 лет. Оно должно быть принято со дня на день.
— Исследования завершены, и документы все должным образом переданы, — отметила Попова.
Напомним, вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана научным центром «Вектор».
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